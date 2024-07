Olimpiadi Parigi, l'ultimo allenamento di Tamberi con la Torre Eiffel

È atterrato a Parigi Gianmarco Tamberi. Lo ha fatto grazie a un "passaggio d'eccezione". Gimbo è infatti salito sull'aereo con il presidente Sergio Mattarella. "Posso dirlo? Il volo più emozionante della mia vita. Direi che non poteva iniziare meglio questa avventura olimpica, grazie per il 'passaggio' Presidente", le parole dell'azzurro immortalato in mattinata davanti alla scaletta dell'aereo dallo scalo romano di Ciampino e poi sbarcato al Villaggio olimpico. Inizia quindi l'avventura olimpica che il campione ha sognato da tempo, come ha scritto nel recente post di Instagram che lo raffigurava durante l'ultimo allenamento ad Ancona, vicino al simbolo per eccellenza della capitale francese: la Torre Eiffel. "364 giorni passati a sognare quel momento. 364 giorni per costruire il mio momento. Tra le mille paure, le forti pressioni e l'ansia di non sentirsi mai abbastanza pronto... Tra la voglia di stupirmi e stupire tutti quanti. Vorrei che quel giorno rimanesse impresso nella storia della mia vita come uno dei momenti più intensi e belli di sempre. Oggi ultimo allenamento ad Ancona, domani si parte per l'avventura più importante della mia carriera...". Queste le parole dell'azzurro, che sarà portabandiera alla cerimonia d'apertura dei Giochi, 36 anni dopo Pietro Mennea, l'ultimo dell'atletica incaricato di portare il tricolore ai Giochi di Seul '88.