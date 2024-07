Olimpiadi Parigi, Ganna argento nella Crono: è prima medaglia Italia

Mattarella stringe la mano a Ganna: “Bravo”



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato Filippo Ganna al termine della sua prova nella crono su strada che vale la prima azzurra di questa Olimpiade, un argento. Il ciclista italiano ha ricevuto la stretta di mano e le congratulazioni del Capo dello Stato con il quale ha poi scambiato due battute. "Ci abbiamo provato", ha detto Ganna, riferendosi alle chance di oro, e Mattarrella ha replicato: "Bene, bene, dai..".

Ganna: “L’oro lo volevo, ma battuto da fuoriclasse”



“È una cosa che volevo, un po' di rammarico c'è però non mi ha battuto uno qualunque ma un fuoriclasse. Io ho cercato di dare tutto fino alla fine. Abbiamo lavorato tanto e un grazie speciale va al mio allenatore che mi è stato sempre vicino, mi ha seguito anche in altura. Se questa notte riuscirò a dormire? Sì, certo”, ha commentato ai microfoni Rai Ganna. “Ora torno in Italia per prepararmi con i miei compagni della pista poi sarò di nuovo qui".

Ganna: “Mattarella? Dispiace abbia aspettato sotto pioggia”



"Mattarella? Mi ha fatto i complimenti. Mi spiace averlo fatto aspettare sotto la pioggia". Così ha scherzato Filippo Ganna dopo l'argento nella crono su strada di Parigi 2024. Tornando sul secondo posto ha detto: "Da italiano è come vedere la Ferrari arrivare seconda. Rode. Poi non è che mi ha battuto uno sconosciuto...". La medaglia, invece, "la dedico a me stesso", ha proseguito. "Ma comunque con questo argento abbiamo aperto le danze, ora con il quartetto vogliamo continuavamo a ballare", ha concluso.

Dagnoni: “Bravo Ganna, siamo solo all'inizio”





"È stata una grande gioia, il ciclismo italiano regala la prima medaglia olimpica all'Italia, davanti al presidente della repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio per averci onorato della sua presenza, e il presidente del Coni Giovanni Malagò. Il ciclismo italiano conferma di essere un punto di riferimento a livello mondiale e un'eccellenza del nostro Paese”, ha commentato il presidente della federciclismo, Cordiano Dagnoni. "Ringrazio Ganna per questa medaglia ed anche Alberto e Elisa per l'impegno e lo spirito di squadra dimostrato - ha aggiunto riferendosi a Bettiol e Longo Borghini -. Con loro anche tutto lo staff della nazionale. Siamo solo all'inizio e guardiamo ai prossimi giorni con la consapevolezza di aver lavorato per il meglio".

Il tifo nel paese natale in Piemonte



A Vignone, il Comune piemontese del Verbano-Cusio-Ossola dove Filippo Ganna è nato e cresciuto, è stato montato un maxischermo, davanti al quale si è riunito il fan club Top Ganna per tifare l'azzurro impegnato ai Giochi di Parigi 2024. "Filippo - ha riferito il sindaco Giacomo Archetti - è un grande, ci dà tante soddisfazioni. Complimenti a lui, è veramente un grande atleta, siamo contenti ed emozionati. Ha fatto una grande gara, il secondo posto dietro Evenepoel è un grandissimo risultato". "Peccato per le condizioni meteo - aggiunge - avrebbe forse potuto fare di più, però va benissimo così. È una grande medaglia, siamo contenti, felici, ora aspettiamo le gare in pista".