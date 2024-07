Le Olimpiadi di Parigi 2024 stanno per entrare finalmente nel vivo. Mercoledì 24 luglio è coinciso con l'inizio del torneo di calcio le cui finali sono in programma dall'8 al 10 agosto, oltre che di rugby a 7. Ieri, giovedì 25 luglio, ha preso il via il torneo di pallamano e sono iniziate anche le gare di tiro con l'arco. Oggi, venerdì 26 luglio è il grande giorno della cerimonia di apertura.

