Olimpiadi, quanto guadagnano gli atleti in caso di medaglia? Le cifre

Introduzione

Vincere una medaglia d'oro, argento e bronzo alle Olimpiadi è un traguardo che si ricorda per tutta la vita. Ma se oltre alla gloria sportiva c'è anche una ricompensa economica, è ancora meglio. L'Italia, ad esempio, prevede 180.000 euro (lordi) per i propri atleti che ottengono il metallo più prezioso. Una cifra alta, ma non tanto quanto quelle di Singapore, Taiwan e Honk Kong. O come quelle dell'Arabia Saudita, che agli scorsi Giochi ha dato 1,2 milioni di euro a un proprio atleta per un argento.

Altre nazioni invece fanno esattamente il contrario: niente soldi. Succede in Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Svezia e Norvegia. Altri Paesi invece remunerano in mucche, auto e appartamenti. Paese che vai, usanza che trovi