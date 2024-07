Mattarella inaugura Casa Italia a Parigi, “il genio del nostro Paese”

Sport

In programma dal 26 luglio all'11 agosto, i Giochi Olimpici di Parigi vedranno protagonisti per la prima volta ben 403 atleti azzurri. Si tratta di un vero e proprio record di partecipanti per l'Italia, con 209 uomini e 194 donne. Ecco tutti i campioni italiani che vedremo in gara alle Olimpiadi 2024