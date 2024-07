Olimpiadi, attacco rete treni: migliaia passeggeri bloccati. VIDEO

Lifestyle

Divani, sedie barocche, poltrone e persino un letto accolgono i commensali di Derrière dove si respira un'atmosfera a metà tra la sofffitta del cuoco di Ratatuille e le antiche case di Les Misérables. “Food is not really the point here”, ha scritto il New York Times consigliando il ristorante ai suoi lettori ma la Bourguignon di chef Lionel Delage vale il viaggio