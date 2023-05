AI, tutti i possibili rischi dell'Intelligenza Artificiale

8/14 ©Getty

Nei giorni scorsi Geoffrey Hinton – ritenuto il padrino dell’intelligenza artificiale – ha lasciato il proprio ruolo a Google per poter parlare liberamente dei pericoli e delle insidie dell’AI. Hinton ha lavorato part-time presso Google per un decennio sugli sforzi per lo sviluppo dell'AI del gigante tecnologico ma da allora ha iniziato a nutrire preoccupazioni per la tecnologia e il suo ruolo nel farla progredire. "Mi consolo con la solita scusa: se non l'avessi fatto io, l'avrebbe fatto qualcun altro", ha detto Hinton al New York Times