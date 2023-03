Zeno, come funziona il chatbot cognitivo dello Sci Club Druscié

Cosa hanno in comune lo sci e l’ intelligenza artificiale ? All’apparenza nulla, in realtà molto. Lo dimostra il caso di Zeno, il chatbot cognitivo che innova la comunicazione interna ed esterna dello Sci club Druscié di Cortina d’Ampezzo. Ispirato alla leggenda dello sci alpino Zeno Colò, dà risposte immediate negli ambiti più diversi, consentendo agli utenti di interagire con i dispositivi digitali come se stessero comunicando con una persona reale.

I consigli e le risposte di Zeno

Zeno, che è raggiungibile sul sito www.sciclubdruscie.com, aiuta a trovare informazioni sugli orari d’apertura dello sci club e sull’indirizzo della sede. Ma risponde anche a domande specifiche e racconta, per esempio, come sono realizzate le divise della squadra. E per chi è socio o atleta del Druscié Cortina, Zeno fa anche di più: entra in modalità "coach agonistico" e consiglia gli atleti quali step intraprendere per raggiungere i loro obiettivi, dagli esercizi fino alla tecnica di respirazione. Il sistema è quindi in grado di dare sia "risposte riservate a soci ed atleti sulla vita sociale ed agonistica del club", sia "di rispondere a molte domande a carattere generale pensate per chi, pur non facendo parte dello sci club, è alla ricerca delle prime informazioni sulla nostra realtà", spiega il presidente dello Sci club Druscié Cortina, Flavio Alberti. "Questo approccio", continua, "è assolutamente innovativo e permette di raggiungere un livello di servizio, nell’ambito della comunicazione, che non ha paragoni sul mercato. In Zeno sono state scelte le migliori tecnologie cognitive di intelligenza artificiale oggi disponibili e sono state integrate in un’unica soluzione digitale di comunicazione".