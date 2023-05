Ue, Roberto Viola a Sky TG24: IA strumento utile, ma va regolamentata

"Creatività umana qualcosa di unico"

"Ho chiesto a ChatGpt cosa significa essere o non essere - ha dichiarato Viola - la risposta che mi ha dato è un buon tema di filosofia, ma non è un filosofo, la creatività umana è ancora qualcosa di unico. L’intelligenza artificiale ci serve, perché significa macchine più sicure, una sanità migliore, ma è certamente da regolamentare. Per questo ha fatto bene l’Europa a voler limitarne i rischi" ha detto il direttore di DG CONNECT. Poi sui pericoli previsti da Hinton: "L'intelligenza artificiale può sicuramente sbagliare, è una macchina, dipende da quali dati iniziali le sono stati forniti. Se guarda immagini mediche che non sono buone, l’intelligenza artificiale sbaglierà. Per questo l’approccio europeo sta lavorando in questo senso: verificare quali dati vengono forniti alla macchina, come funziona l’algoritmo e la probabilità di errore. Bisogna conoscere i rischi per comprenderli e prevederli, ma al tempo stesso usare l'intelligenza artificiale, che forse, a questo punto, dovremmo chiamare intelligenza aumentata".