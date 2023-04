Metaverso, realtà aumentata, NFT: le parole della nuova rivoluzione

Cos’è il Metaverso? Cos’è una realtà aumentata? Cos’è un gemello digitale? E un NFT? Sono cose nelle quali e con le quali vivremo e stiamo iniziando a familiarizzare. Conoscere il significato di questi concetti, o meglio di questa realtà che ci avvolgerà progressivamente non è un esercizio di pura curiosità intellettuale ma un modo per capire quale sarà la nostra quotidianità di qui a qualche anno. È un po’ come se negli anni ’90 avessimo iniziato a conoscere termini come social network, video call, trending topic o gruppo Whatsapp.

In futuro quindi con piccoli dispositivi sensoriali per vista, tatto ed udito, potremo avere esperienze di realtà tridimensionali nelle quali saremo di fatto completamente immersi. Potremo scegliere di non vivere la normale esperienza diretta della realtà a noi circostante ma quella costruita appunto nel Metaverso.

Il termine Metaverso, come ormai molti sanno, fu inventato da Neal Stephenson che nel suo romanzo Snow Crash immaginava un virus informatico che trasportava gli hacker che ne venivano affetti in un mondo parallelo virtuale e immaginario, il Metaverso appunto. Come la metafisica è lo studio della realtà oltre, che trascende la fisica, il Metaverso è la realtà che va oltre, che trascende l’universo delle cose a noi conosciute.

In un futuro abbastanza prossimo però sarà sufficiente utilizzare dei semplici occhiali e forse più tardi anche solo delle lenti a contatto per poter avere accesso ad un mondo digitale in tre dimensioni dove poter vivere con tutti i propri sensi un’esperienza immersi in una realtà virtuale connessa a tutte le altre.

Attualmente la nostra esperienza su internet è per lo più bidimensionale. Guardiamo uno schermo nel computer o sul telefono che ci fornisce testi, immagini, video a due dimensioni. Sappiamo che se vogliamo vedere le cose con la loro profondità, in alcuni casi, abbiamo la possibilità di avere esperienze 3D mettendo un pesante apparecchio davanti agli occhi che ha uno schermo in grado di restituirci video a tre dimensioni. E, magari possiamo indossare dei guanti con dei sensori in grado di comunicare con la realtà digitale in cui vogliamo immergerci.

Immaginiamoci sempre un paio di occhiali dotati di tendine. Se le chuderemo potremo entrare nel Metaverso. Se invece alzeremo il sipario, potremo vedere, accanto alle cose reali intorno a noi, una serie di informazioni che le descrivono. Ad esempio, un percorso tracciato e segnato da un colore particolare mentre cerchiamo di arrivare da una parte all’altra della città, come ora fa il navigatore consultato sul telefono. Dati ed informazioni di persone o cose che ci appaiono davanti e di cui abbiamo bisogno di sapere di più. Numeri, colori, indicazioni che tramite il nostro dispositivo vedremo come proiettati o sovrapposti a ciò di reale che stiamo osservando. Un po’ come faceva un altro personaggio dellai fantascienza come Robocop. Non sarà più necessario avvicinarsi ad una stufa e magari scottarsi per capire se è calda o meno. Saranno i nostri occhiali a segnalarci da remoto il suo stato e la sua temperatura.

Nello stesso tempo però, il mondo reale a noi circostante potrebbe essere da noi vissuto ed interpretato in maniera più ricca, con informazioni ulteriori di cui normalmente non disponiamo.

Gemello digitale

Ed è a questo punto che incontriamo un nuovo attore: il cosiddetto gemello digitale. Anche questa definizione ha origine nella letteratura di fantascienza. Questi è la possibile copia virtuale di qualsiasi oggetto, animato o no, e di qualsiasi essere, vivente o meno.

Un gemello digitale non solo viene programmato per avere una apparenza esteriore uguale all’originale, ma, aspetto più importante e decisivo per la sua utilizzazione, si comporta esattamente come la sua copia reale. Conosciamo già esempi di gemelli digitali nei videogiochi o nei simulatori per addestramento, ad esempio per i piloti di aereo. Ma presto ognuno di noi potrà avere un gemello digitale dotato di tutte le informazioni basilari che ci caratterizzano, con le conseguenze e i vantaggi che vedremo tra poco.

NFT

Per completare la conoscenza delle “entità” che popolano il Metaverso e iniziare a familiarizzare con loro, è necessario avvicinarsi anche ai cosiddetti NFT. Non Fungible Token. Si tratta in sostanza di oggetti unici, non riproducibili, esistenti solo nel mondo digitale. Possono essere copie di oggetti esistenti della realtà, ma firmate e uniche nel web. Oppure possono consistere in opere d’arte o ad esempio modelli di vestiario nativi digitali, generati esclusivamente nel mondo virtuale, firmati digitalmente. Questi ultimi quindi non hanno un gemello nel mondo reale, ma sono oggetti unicamente esistenti nel web.

Il web tridimensionale del futuro quindi sarà popolato da oggetti creati dal computer stesso, altri copia del mondo reale, oggetti che si comportano come modelli da analizzare e osservare per poi agire di conseguenza nella realtà e realtà artistiche o comunque di abbellimento create per rendere la nostra esperienza virtuale interessante e uguale, se non migliore a quella reale.

Questo mondo virtuale avrà una caratteristica fondamentale, che ci porta anche familiarizzare con un ultimo termine: sarà completamente interconnesso. Sarà un sistema di calcolo distribuito, detto anche Computing dell’ambiente.