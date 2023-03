Acqua potabile, 20 consigli utili per limitare lo spreco

5/15 ©IPA/Fotogramma

8. Installare sciacquoni a doppio tasto per risparmiare anche 100 litri al giorno 9. Preferire la doccia alla vasca da bagno 10. Chiudere l'impianto centrale in caso di periodi prolungati di mancato utilizzo (ad esempio, quando si parte per le vacanze) 11. Installare sistemi di raccolta per l'acqua piovana per usi non potabili (lavaggio toilette, lavaggio auto) e per innaffiare