Doccia fredda, benefici e rischi: cosa dicono gli esperti

Durante i caldi giorni estivi, cosa c'è di meglio che concedersi una doccia fresca e rigenerante? Secondo alcuni esperti, immergersi nell'acqua fredda produce diversi benefici al corpo e alla mente, contribuendo a migliorare non solo la circolazione del sangue ma anche l'umore. Come riferisce Corey Simon, professore presso il dipartimento di chirurgia ortopedica della Duke University e ricercatore del Duke Aging Center, citato dalla Cnn, gli effetti benefici di una doccia fredda derivano soprattutto dal “processo psicologico di adattamento e superamento di un fattore di stress, in questo caso la bassa temperatura dell'acqua”.

I benefici della doccia fredda Una ricerca, pubblicata sulla rivista Current Psychology, ha evidenziato gli effetti della doccia fredda su un gruppo di persone che per due settimane, un minuto al giorno, si sono immersi nell'acqua a una temperatura compresa tra i 10 e i 14 gradi centigradi. Al termine dell'analisi, ognuno di loro ha riportato livelli di stress inferiori. Come ha sottolineato la fisiologa Rachelle Reed, citata ancora dalla Cnn, “la doccia fredda può anche migliorare l'umore, aumentando l'energia e la prontezza mentale”: questo grazie “all'aumento dei neurotrasmettitori epinefrina, noradrenalina e dopamina”, aggiunge l'esperta. Lo shock termico provocato dalla terapia del freddo immersiva, spesso utilizzata per scopi medici e terapeutici, produce “un'impennata iniziale della pressione del sangue, della frequenza cardiaca e di quella respiratoria”, afferma Simon, portando poi a un “miglioramento del flusso sanguigno” e “lo stesso, in una certa misura, potrebbe accadere facendo una doccia fredda”. Uno studio condotto nei Paesi Bassi nel 2016 aveva scoperto anche che coloro che trascorrevano dai 30 ai 90 secondi sotto un getto di acqua fredda registravano il 29% in meno di giorni di assenza dal lavoro per malattia.

Doccia fredda: i consigli degli esperti l suggerimento principale degli esperti però è sempre quello di immergersi, prima, in acqua tiepida e, poi, di passare gradualmente a una temperatura inferiore. Il consiglio è quello di immergersi in acqua fredda per pochi secondi. Secondo Simon e Reed è importante prestare sempre attenzione ai segnali del nostro corpo che ci indicano quando è il momento di allontanarci dall'acqua fredda. A chi è sconsigliata la doccia fredda Gli esperti sconsigliano docce fredde a coloro che soffrono di problemi cardiovascolari e circolatori, di diabete e sensibilità (come la malattia di Raynaud, che provoca un anomalo restringimento dei vasi sanguigni, o la neuropatia), senza prima aver consultato un medico. Lo stesso vale anche per le donne in gravidanza, per coloro che hanno subito di recente un intervento chirurgico e per chi è sotto l'effetto di alcol o droghe. vedi anche Acqua, i consigli per non sprecarla