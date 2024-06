Introduzione

Nel 2022 - secondo gli ultimi dati Istat disponibili - il volume delle perdite idriche totali nella fase di distribuzione dell’acqua è stato pari a 3,4 miliardi di metri cubi, il 42,4% dell’acqua immessa in rete. L’indicatore è in leggerissima risalita rispetto al 2020 (quando era al 42,2%).

La perdita di acqua è dannosa per tutti ed è importante cercare di contrastarla. Si può partire proprio dalle azioni quotidiane in casa: usare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, chiudere il rubinetto per evitare inutili perdite, utilizzare sistemi di irrigazione a goccia. Sono alcuni consigli consultabili nel decalogo dell’Enea, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile.