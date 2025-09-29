Doccia alla sera o al mattino: quando è meglio e cosa dice la scienza

Doccia alla sera o al mattino: quando è meglio farla e cosa dice la scienzaSalute e Benessere
Introduzione
In un mondo sempre più polarizzato c'è una domanda di fronte alla quale la spaccatura sembra essere insanabile: è meglio fare la doccia alla sera o al mattino? Un quesito che continua a dividere e sul quale anche la scienza ha detto la sua, senza tuttavia riuscire a dare una risposta univoca
Quello che devi sapere
Pro e contro delle due correnti di pensiero
Molti di noi, dopo essersi svegliati con gli occhi ancora assonnati, amano buttarsi sotto la doccia per trovare un pronto risveglio. I sostenitori della doccia mattutina spesso sostengono che stare in piedi per 10 minuti sotto un getto d'acqua calda li aiuti a rinvigorirsi e a sentirsi pronti per iniziare al meglio la giornata. Viceversa, chi si lava prima di coricarsi sostiene che la doccia aiuti a liberarsi dello sporco della giornata appena trascorsa prima di infilarsi sotto le coperte e abbandonarsi a un sonno beato
Cosa ci dice la scienza sui rispettivi benefici
Fare la doccia aiuta a rimuovere sporco, sudore e sebo dalla nostra pelle, residui che si possono accumulare durante il giorno, insieme ad agenti inquinanti, polvere e polline presenti nell'ambiente. Se non ci si fa la doccia prima di andare a dormire, questi detriti si depositerannono inevitabilmente su lenzuola e federe. Non solo. La nostra pelle pullula di microbi. Basta ingrandire un qualsiasi centimetro quadrato di epidermide per scovare tra 10mila e un milione di batteri, che si nutrono del sebo prodotto dalle ghiandole sudoripare. Da questo punto di vista, fare la doccia prima di andare a letto può sembrare l'opzione più igienica. Tuttavia, come sempre, la verità è più complessa
L'importanza del cambio di lenzuola
"Se si fa la doccia la sera, si va a letto puliti e profumati, ma si suderà comunque durante la notte", spiega alla Bbc Primrose Freestone, microbiologa dell'Università di Leicester. Secondo Freestone, anche quando fa freddo una persona produce fino a mezzo litro di sudore durante la notte e deposita 50mila o più cellule cutanee: un vero e proprio buffet per gli acari della polvere. I benefici di una doccia serale, dunque, sono validi solo se si lavano regolarmente le lenzuola. Durante il sonno, spiega ancora Freestone, "si crea comunque una sorta di micro-ambiente sudato che favorisce i batteri sulla pelle e fa sì che quando ci si sveglia si abbia ancora un leggero odore sgradevole"
Il rischio di malattie collegato alla presenza dei batteri
I benefici di una doccia alla sera, dunque, sono validi solo se si lavano regolarmente le lenzuola. I batteri, infatti, possono sopravvivere su piumoni, lenzuola e cuscini per settimane. Anche gli acari della polvere possono accumularsi nel tempo, proprio come i funghi, specialmente sui cuscini. Mentre le persone con un sistema immunitario perfettamente funzionante possono far fronte a questo tipo di microbi, fino al 76% delle persone con asma grave è allergico ad almeno una specie fungina. L'esposizione può causare malattie polmonari croniche nelle persone affette da tubercolosi o malattie polmonari correlate al fumo. "Probabilmente è più importante lavare le lenzuola che farsi la doccia la sera", afferma Holly Wilkinson, docente all'Università di Hull nel Regno Unito. "Perché se si va a letto con la doccia, ma non si cambiano le lenzuola per un mese, si accumuleranno batteri, sporco e acari della polvere." L'esposizione a lungo termine alle secrezioni degli acari della polvere aumenta il rischio di allergie. Se si è già sensibili ad allergeni come il polline, non lavare le lenzuola probabilmente peggiorerà i sintomi. Andare a letto regolarmente con lenzuola sporche può anche aumentare il rischio di infezioni cutanee, sebbene le prove a sostegno di ciò non siano del tutto certe
I benefici per il sonno
Alcuni sostenitori della doccia serale sostengono che quest'ultima aiuti a dormire meglio: ci sono evidenze a sostegno di ciò. Un confronto tra i risultati di 13 studi ha rilevato che fare una doccia o un bagno caldo di 10 minuti un'ora o due prima di coricarsi riduce significativamente il tempo necessario per addormentarsi. È possibile che aumentare la temperatura corporea prima di raffreddarla di nuovo agisca come un segnale circadiano che indica al nostro corpo di prepararsi al sonno, anche se, ancora una volta, sono necessarie ulteriori ricerche per confermarlo. In conclusione, cosa ci dice tutto questo sulla risposta alla domanda se sia meglio fare la doccia al mattino o alla sera? Freestone preferisce la doccia al mattino, poiché questa rimuove gran parte del sudore e dei microbi accumulati durante la notte nel letto, permettendo allo stesso tempo di iniziare la giornata più freschi e puliti. "Se si fa una doccia al giorno, probabilmente non importa a che ora del giorno lo si fa in termini di salute", afferma Wilkinson