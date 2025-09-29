Doccia alla sera o al mattino: quando è meglio e cosa dice la scienza

I benefici di una doccia alla sera, dunque, sono validi solo se si lavano regolarmente le lenzuola. I batteri, infatti, possono sopravvivere su piumoni, lenzuola e cuscini per settimane. Anche gli acari della polvere possono accumularsi nel tempo, proprio come i funghi, specialmente sui cuscini. Mentre le persone con un sistema immunitario perfettamente funzionante possono far fronte a questo tipo di microbi, fino al 76% delle persone con asma grave è allergico ad almeno una specie fungina. L'esposizione può causare malattie polmonari croniche nelle persone affette da tubercolosi o malattie polmonari correlate al fumo. "Probabilmente è più importante lavare le lenzuola che farsi la doccia la sera", afferma Holly Wilkinson, docente all'Università di Hull nel Regno Unito. "Perché se si va a letto con la doccia, ma non si cambiano le lenzuola per un mese, si accumuleranno batteri, sporco e acari della polvere." L'esposizione a lungo termine alle secrezioni degli acari della polvere aumenta il rischio di allergie. Se si è già sensibili ad allergeni come il polline, non lavare le lenzuola probabilmente peggiorerà i sintomi. Andare a letto regolarmente con lenzuola sporche può anche aumentare il rischio di infezioni cutanee, sebbene le prove a sostegno di ciò non siano del tutto certe