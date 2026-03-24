Fascicolo sanitario elettronico, novità dal 31 marzo: cosa sapere

Nel fascicolo sanitario elettronico è stato inizialmente possibile opporsi all’inserimento dei dati precedenti al 19 maggio 2020, bloccando il caricamento automatico delle informazioni tra il 2012 e il 2020. Oggi, soltanto i neomaggiorenni e chi non era assistito dal Servizio sanitario nazionale può ancora revocare l’adesione entro 30 giorni dall’attivazione del servizio. Per la maggior parte degli italiani è invece previsto il “silenzio-assenso”: i dati sono stati automaticamente caricati, ma il cittadino mantiene sempre il controllo. Accedendo al fascicolo, è possibile decidere quali documenti rendere visibili, a chi concedere l’autorizzazione e revocare i consensi in qualsiasi momento. Solo i soggetti autorizzati per finalità di cura, prevenzione o profilassi (medici, pediatri, infermieri, ostetriche, farmacisti e personale amministrativo per dati strettamente necessari) possono consultare le informazioni. Il titolare può modificare le autorizzazioni o cancellare contenuti senza compromettere l’erogazione delle prestazioni. Inoltre, è possibile monitorare chi ha consultato o aggiornato il proprio fascicolo.

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