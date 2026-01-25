Proprio l'assenza di fondi dedicati rappresenta una delle criticità del disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, reo, soprattutto, di non destinare risorse dedicate ai professionisti. "Senza risorse aggiuntive e vincolate al personale sanitario la legge delega e i successivi decreti legislativi rischiano di ridursi a un intervento meramente ordinamentale - ha osservato Cartabellotta -, incapace di incidere sulla crisi strutturale del personale sanitario, in termini sia di attrattività delle professioni e delle specialità più disertate, sia di capacità di trattenere i professionisti nel servizio pubblico". Il disegno di legge delega, nelle intenzioni del ministro della Salute Orazio Schillaci, che lo ha presentato, dovrebbe incidere all'origine dei problemi legati al personale nel servizio sanitario, dalla perdita di attrattività del pubblico alla distribuzione non omogenea dei professionisti sul territorio, fino alle carenze per alcuni tipi di specializzazione. Se questi sono gli obiettivi, del tutto "condivisibili", la norma, "senza alcun impegno finanziario, rischia di restare lettera morta", ha avvertito Cartabellotta in audizione alla Camera. Nel testo, infatti, "non è previsto alcun investimento aggiuntivo".

