Medici di famiglia a lavoro fino a 72 anni, arriva la proroga al 2027

Oltre al richiamo dei medici in pensione, per colmare i vuoti organico alcuni ospedali sono ricorsi a misure straordinarie. È il caso di Sorrento (Napoli) dove un accordo, siglato tra Fondazione Sorrento e Russo’s Hotel, prevede l’assegnazione di alloggi gratuiti ai camici bianchi che accettano di lavorare nel nosocomio cittadino. La decisione è arrivata dopo che molti vincitori di concorso hanno rinunciato a prendere servizio in Costiera Amalfitana soprattutto per difficoltà logistiche di reperire un alloggio nelle vicinanze oppure di fare il pendolare da Napoli o Salerno.