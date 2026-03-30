Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia dal 31 marzo

Nonostante il potenziale del sistema, il livello di utilizzo da parte dei cittadini è ancora disomogeneo. Secondo i dati del ministero della Salute, tra luglio e settembre 2025 il 27% - quasi un italiano su tre - ha utilizzato il Fse, con forti differenze territoriali: si passa dal 64% dell'Emilia-Romagna e dal 66% del Veneto al 3% della Sicilia. In totale, oltre 6,4 milioni di cittadini hanno effettuato almeno un accesso al proprio fascicolo, mentre sono 23 milioni le persone per cui è stato pubblicato almeno un documento. Rimane basso il numero di chi ha espresso il consenso alla consultazione dei propri dati da parte dei professionisti sanitari: solo il 44%. Molto elevata, invece, la partecipazione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta: il 95,2% è entrato nel sistema, contribuendo in modo decisivo alla sua alimentazione. Un ruolo centrale, poi, è svolto dal Profilo sanitario sintetico (Pss), anche detto Patient Summary: un documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di base o dal pediatra di libera scelta che riassume le principali evidenze della storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta. È uno strumento fondamentale per garantire continuità di cura e avere un rapido inquadramento dell'assistito nel momento in cui il paziente accede ai servizi sanitari.