Novara, uccise figlio per difendere la moglie: condannato a 11 anni

Cronaca
Il 19 gennaio 2025 Edoardo Borghini uccise suo figlio Nicolò con due colpi di fucile al culmine di una lite famigliare nella loro casa di Ornavasso. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Assise

La Corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio di suo figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile al culmine di una lite famigliare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Per il sessantaquattrenne la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione. Le motivazioni saranno depositate in quindici giorni. 

Nicolò Borghini aveva 34 anni

