Novara, uccise figlio per difendere la moglie: condannato a 11 anni

La Corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio di suo figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile al culmine di una lite famigliare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Per il sessantaquattrenne la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione. Le motivazioni saranno depositate in quindici giorni.