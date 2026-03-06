Offerte Sky
Salute e Benessere

Quando gli oggetti creano disagio: è l'ora di un design femminista?

Donata Columbro
Una donna su 4 in Italia non va dal ginecologo da almeno 3 anni e, il 24% tra le principali ragioni indica il disagio, perché l’esperienza è vissuta come negativa. E se il disagio fosse dovuto anche alla progettazione della stanza e ai dispositivi medici? Nel suo ultimo libro “La sedia del sadico” (Laterza 2026) l’esperta di cultura del design Chiara Alessi prova a ribaltare la prospettiva facendoci immaginare un mondo in cui la visione dominante non sia quella maschile, ma quella femminile e soprattutto femminista

