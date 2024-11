Morta Giuseppina Molinari, era stata fermata senza patente a 104 anni

La donna della provincia di Ferrara si è spenta il 21 novembre nel centro per anziani dove era stata recentemente trasferita a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute in seguito a un ricovero ospedaliero. Lo scorso 11 marzo era stata scoperta con la patente scaduta mentre rientrava a casa dopo una serata con gli amici a giocare a burraco

È morta all’età di 104 anni Giuseppina Molinari, l’anziana diventata famosa quando, lo scorso 11 marzo, fu fermata e multata dai carabinieri mentre girava in macchina con la patente scaduta e senza assicurazione. Conosciuta da tutti come Giosè, la donna di Vigarano Pieve, in provincia di Ferrara, è deceduta il 21 novembre nel centro per anziani dove era stata trasferita di recente a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute in seguito a un ricovero ospedaliero. I suoi funerali si terranno sabato 23 novembre alle ore 11 presso la Chiesa di Vigarano Pieve. Il corteo partirà dalla camera mortuaria di Bondeno alle ore 10:45.