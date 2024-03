Ferrara, gira di notte a 103 anni con patente scaduta: multata

L'anziana donna era in giro per il paese all'una di notte di lunedì per andare a far visita ad alcuni amici. I carabinieri sono intervenuti dopo che un cittadino ha segnalato la presenza di un'auto che percorreva le stesse strade senza avere una meta precisa. La vettura era anche senza assicurazione

Patente scaduta da due anni e assicurazione non rinnovata: è questa la situazione davanti alla quale si sono trovate le forze dell’ordine a Bondeno, in provincia di Ferrara, dove una donna di 103 anni girava in piena notte per andare a far visita a degli amici. L’anziana, nata nel 1920, dopo la segnalazione di un cittadino, è stata fermata all’una di notte di lunedì 11 marzo dai carabinieri, che hanno subito notato il suo stato di disorientamento. La donna è stata, poi, multata e riaccompagnata a casa, mentre l’auto è stata portata via da un carro attrezzi.