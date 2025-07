Massiccio attacco russo sull'Ucraina, Polonia schiera i caccia. LIVE

"Proprio due giorni fa abbiamo predisposto con Enav un'importante donazione di 5 radar perché stiamo aiutando a ripristinare il controllo dei voli civili. Poi continuerà il piano di aiuti che va concordato con tutte le forze europee. Insomma, è arrivato il momento di insistere e di aiutarli". Così, al Corriere della Sera, l'ad di Leonardo Roberto Cingolani, parlando del ruolo delle aziende per la ripresa dell'Ucraina. Rispetto alle difese aeree per Zelensky "abbiamo siglato l'accordo con Baykar (azienda turca che produce droni, ndr) e stiamo partendo con la produzione di droni in Italia, con un piano di obiettivi che abbiamo disegnato insieme e condiviso". "L'auspicio è che nel medio-lungo termine non ci sia più bisogno e che quella maledetta guerra finisca - dice poi - Adesso però va aumentata la capacità di fornire le strumentazioni che rendano questi droni efficaci, su questo possiamo dare una grandissima mano. Detto ciò, non prevediamo di aprire una fabbrica in Ucraina". Sui carri armati "abbiamo delle collaborazioni importantissime con Rheinmetall per cui se dovessero servire tecnologie o altre componenti è chiaro che, nell'ambito di accordi europei per aiutare l'Ucraina, potremmo metterle a disposizione". "Abbiamo fatto una donazione di radar per il ripristino più rapido possibile del traffico aereo. In secondo luogo ricordo che Leonardo non produce grandi quantità né di munizioni né di droni. Abbiano però altre produzioni che possono essere molto utili, che vanno concordate con tutti i partner europei nell'ambito delle misure per l'Ucraina. Bisogna comprendere che la sicurezza non sarà solo legata alle armi, ma anche a cybersecurity, osservazione della terra, controllo delle infrastrutture, intelligenza artificiale", conclude.