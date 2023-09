23/28

Tineco, marchio specializzato in prodotti smart per la pulizia della casa, ha portato a Berilno Pure One Station, aspirapolvere dotata di filtro HEPA a cinque strati che grazie a una base di ricarica con serbatoio da tre litri si autopulisce ed è in grado di contenere sporco e polvere per circa due mesi, e una lavapavimenti (Floor One S7 Steam) che passa in pochi secondi da aspirapolvere senza filo a pulitore a vapore.

