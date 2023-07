Yale presenta la Cassaforte Smart: ecco come funziona

Anche un oggetto come una cassaforte può diventare smart. Parola di Yale, azienda specializzata in serrature e antifurto che fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, che ha recentemente presentato la sua nuova Cassaforte Smart. Una cassaforte elegante, rivestita in colore nero, da libera installazione (nel senso che è possibile nasconderla all’interno di un armadio, può essere posta su un mobile, può essere fissata a parete o a pavimento tramite viti e tasselli in dotazione - non può essere incassata nel muro). L’abbiamo messa alla prova per diverse settimane, ecco com’è andata.

Come funziona

A prima vista la Cassaforte Smart di Yale è una cassaforte tradizionale che permette l’apertura con una chiave o con una combinazione numerica. Ci spiegano da Yale che il prodotto “vanta uno sportello assolutamente inaccessibile con qualsiasi attrezzo ed è protetta da un meccanismo di bloccaggio con due catenacci antitaglio per una maggiore sicurezza”. All’interno è presente una luce, che si accende con l’apertura della porta, un ripiano e dei gancetti. La cassaforte è anche dotata di un sistema di sicurezza aggiuntivo che scatta dopo cinque tentativi sbagliati di accesso: in quel caso la porta si blocca per cinque minuti. Presente anche una funzionalità di emergenza che permette, se la batteria interna si esaurisce, di alimentare temporaneamente il prodotto con una batteria esterna da 9V.