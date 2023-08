Viaggio in Giappone, nuovo "eldorado" per le startup

Siamo volati allora in Giappone per vedere a che punto è la scena delle startup, non solo nella capitale, ma anche nelle aree più remote

Il Giappone non è mai stato un paese per startup ma le cose stanno cambiando. Il premier giapponese Fumio Kishida ha promesso sostegno, aumentando gli investimenti. Le grandi aziende che ora guidano l'economia giapponese erano le startup del dopoguerra, aveva fatto notare Kishida, invitando a decuplicare le startup tecnologiche per il rilancio dell’economia nazionale.

Viaggio tra le startup di Tokyo

All'Università di Tokyo la Someya Group ha sviluppato la e-skin, una pelle elettronica ultrasottile, indossabile, in grado di rilevare battito cardiaco e il movimento muscolare, con trasmettitore wireless per inviare i dati ad uno smartphone. Pensata per l'assistenza sanitaria a distanza della popolazione sempre più anziana, sta per essere sviluppata per i Robot, perché "la sensibilità data dalla pelle è l’unica cosa che i robot ancora non hanno - ci dice Takao Someya, vice presidente dell'Università di Tokyo, e ideatore della e-skin -. Per questo motivo cerchiamo di sviluppare dei sensori, simili a quelli della pelle, che possano essere attaccati sulla superficie dei robot". L'Università di Tokyo sta promuovendo programmi per l'imprenditorialità, che vanno dalla gestione finanziaria alla tecnologia, con la possibilità di accedere alla mentorship di esperti, che li aiutano nella costruzione di un progetto in grado di raccogliere fondi. "Oggi le difficoltà che una volta si incontravano nel creare una startup - ci dice ancora il professor Someya - sono molto ridotte". La stessa Università di Tokyo interviene dopo il lancio della startup per supportare i progetti più interessanti, anche con investimenti. Un sistema che si è ormai consolidato, sono state 500 le startup incubate dall'Università di Tokyo e 26 hanno raggiunto l'IPO, e l'obiettivo su input del governo è quello di decuplicare gli investimenti nelle startup.