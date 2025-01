Redmi Note 14 Pro+ 5G, una vera potenza a basso costo

Quando si apre la confezione di Redmi Note 14 Pro+ 5G l'impatto è molto positivo. Bella e gradevole la colorazione frost blue del modello avuto in anteprima. Scocca molto lucente, facile da maneggiare e soprattutto non lascia impresse le impronte digitali. Nella confezione troviamo il cavo per la ricarica e una cover protettiva in gomma di colore grigio che naturalmente copre tutto il design dello smartphone.