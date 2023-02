Urbanista Phoenix, abbiamo provato le cuffie “infinite”

Le Phoenix sono le nuove cuffie wireless della svedese Urbanista e sono il primo modello al mondo con cancellazione attiva del rumore e ricarica solare. Gemelle delle cuffie Los Angeles (il modello over-ear dell’azienda - sempre a ricarica solare) sono molto comode, suonano bene e si possono ricaricare attraverso celle solari “Powerfoyle”. Vincitrici del premio “Best in Show” dell’Ifa di Berlino 2022, ecco come si sono comportate durante la nostra prova.

Le caratteristiche principali

Le Urbanista Phoenix hanno una caratteristica unica: la loro custodia integra un materiale a celle solari che permettono, se esposta a qualsiasi forma di luce (quindi sia quella del sole, sia quella di una lampada), di ricaricarsi continuamente, fornendo, potenzialmente, una batteria infinita agli auricolari. Le cuffie si gestiscono attraverso un’app che permette di avere tutte le informazioni visive sui livelli di ricarica solare (inclusi i dati storici) e con la quale si possono gestire le impostazioni dell’equalizzatore e personalizzare i controlli touch. Le cuffie integrano la cancellazione attiva del rumore ibrida che permette di isolarsi completamente dal mondo esterno sia durante l’ascolto sia semplicemente indossandole senza mettere nulla in riproduzione: in questo modo potremo, ad esempio, concentrarci sul lavoro quando ci troviamo in un luogo molto affollato, come un caffè o un ufficio. Le Urbanista Phoenix hanno l’utile modalità Bluetooth Multipoint che permette di collegare le cuffie contemporaneamente a due dispositivi differenti (ad esempio al laptop e allo smartphone), sono resistenti all’acqua secondo lo standard IPX4 e hanno una superficie touch.

La nostra prova, disponibilità e prezzi

Il sistema di ricarica solare è probabilmente la funzionalità principale più apprezzata da chi sceglie di acquistare queste cuffie. Tra i lati positivi che abbiamo riscontrato durante la nostra prova anche una buona vestibilità: gli auricolari si posizionano nelle orecchie in maniera molto “leggera” e non pesano neanche dopo diverse ore di utilizzo. Molto buona anche la gestione energetica che permette di usare le cuffie per circa otto ore, mentre la custodia - quando non è in ricarica - fornisce energia alle cuffiette per altre 34 ore. Due piccoli lati negativi riscontrati: per via della ricarica solare le dimensioni della custodia sono abbastanza “generose” rispetto alla media delle cuffie in circolazione; inoltre i materiali in plastica ci sono sembrati di qualità modesta. Le nuove cuffie Urbanista Phoenix sono vendute nei colori nero Midnight Black e rosa Desert Rose: il prezzo di listino è di 149 euro.

Pro e Contro

PRO

Innovativo sistema di ricarica solare

Comodi e molto leggeri

Buon livello di insonorizzazione e riproduzione audio

CONTRO