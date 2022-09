Ifa 2022, tutti i prodotti e le idee più interessanti della fiera tech

Nella capitale tedesca si è appena conclusa una delle più grandi fiere al mondo su tecnologia e innovazione. Vi proponiamo una carrellata degli oggetti più interessanti e innovativi presentati quest’anno Condividi

Le cuffie a energia solare di Urbanista

Cuffie a ricarica solare e una plafoniera-proiettore IFA 2022 Tutti i trend del mondo della tecnologia Tra i prodotti che più hanno attirato l’attenzione di giornalisti e visitatori ci sono le cuffie di Urbanista, premiate anche dall’organizzazione della fiera per una tecnologia unica al mondo. Le cuffie, come ci spiega il country manager Paolo Ciavardini, sono in grado di ricaricarsi con una membrana fotosensibile alla luce semplicemente mentre camminiamo per strada o quando siamo esposti al sole. Le cuffie di Urbanista a ricarica solare arrivano in due versioni: over-ear e true-wireless. Nel settore del video Leica ha presentato il primo cine laser tv che proietta con la tecnologia 4K a tiro corto fino a un’ampiezza di 100 pollici mentre la cinese XGIMI ha mostrato in anteprima una plafoniera in grado, oltre che di illuminare, di trasformarsi in un proiettore smart per la cucina o la camera da letto. Pc pieghevoli alla riscossa Lenovo punta sugli smart glasses annunciando gli occhiali Glasses T1, in grado di trasformarsi in un grande schermo virtuale per l’intrattenimento, e il nuovo pc pieghevole per professionisti ThinkPad X1 Fold da 16 pollici. Pc pieghevole che invece è una novità per Asus che ha presentato il suo primo modello dell’azienda di Taiwan, si chiama ZenBook 17 Fold e ha un display OLED da 17 pollici e 3. Acronis - società specializzata tra le altre cose in sicurezza informatica - ha invece presentato in anteprima uno degli hard-disk SSD più piccoli al mondo: sembra una normale chiavetta ma contiene 1 terabyte di memoria.

Il nuovo pieghevole ZenBook 17 Fold di Asus

Un mondo infinito di accessori NOW Tutti gli approfondimenti della rubrica di innovazione e tecnologia Tantissime le società di accessori presenti in fiera. Panzerglass per dimostrare la qualità dei suoi vetri protettivi ha preso a martellate decine di smartphone mentre l’azienda di design tedesca Vonmahlen propone un nuovo modo di tenere fissi gli smartphone, su una parete, e un caricabatterie con cavo direttamente integrato. E sempre a proposito di design l’italiana Rollingsquare ha ideato un portachiavi che all’occorrenza si trasforma in un caricabatterie di emergenza. Poi ci sono i grandi del settore. Cellularline punta tutto sugli accessori MagSafe, caricatori ultra-veloci, cavi super-resistenti e sul rispetto dell’ambiente, come ci racconta il Ceo Marco Cagnetta, che aggiunge che tutti i prodotti della ditta sono ecocompatibili, anche nel packaging. Da Celly arriva invece uno smartwatch al femminile, nuove collaborazioni per gli accessori e per il gaming con il brand Sparco e con Pantone ma, ci spiega il responsabile Sales and Marketing della divisione Celly di Esprinet, il core business anche in questo caso è la ricarica rapida e il mondo del MagSafe.

Enabot, il robottino che controlla la casa

Le idee di EnjoyRicondizionati.it L’italiana Prestige Group con il marchio EnjoyRicondizionati.it ha presentato una nuova scatola che tramite un codice QR permette di fare una diagnosi da remoto per il cliente che dovesse inviare il telefono in assistenza. E poi lancia un portale dedicato alle imprese: “Si tratta - ci spiega il Ceo Stefano Petrillo - di una novità legata al mondo del B2B, delle imprese. Con il green deal che si avvicina al 2024 stiamo guidando le aziende, specialmente le corporate, al mondo della sostenibilità e ad acquistare direttamente da noi i prodotti ricondizionati. Questo portale dà la possibilità ai vari capi degli acquisti di poter comprendere e soprattutto ordinare in maniera veloce e intuitiva i prodotti ricondizionati, fondamentali per i bilanci di sostenibilità che diventeranno qualificanti ai fini finanziari per le grosse società. La settimana scorsa il presidente Mattarella al Meeting di Rimini ha parlato del futuro dei giovani e dell’ambiente e ci trova pienamente convinti, è necessario passare da un capitalismo basato sull’economia lineare acquisto-consumo-dispersione in discarica a un capitalismo sostenibile basato sull’economia circolare, sul riciclo, sul riuso, sul recupero delle materie prime”. A proposito del settore energia e della necessità di poter essere sempre più ecosostenibili segnaliamo due aziende (Jackery e Zendure) che hanno presentato dei mega-alimentatori portatili (grandi come valigie) collegabili a pannelli solari, anche questi portatili, in grado di fornire alimentazione a dispositivi grandi e piccoli. Il modello di Zendure addirittura è in grado di ricaricare un’auto elettrica.

Anche in Italia AVM entra nel mondo della smart home

Un robot che controlla la casa e tantissimi sensori smart Ma la casa intelligente è ormai realtà e allora c’è chi, come i cinesi di Enabot LINK

, si spinge a creare un robottino grande come una palla da baseball in grado di sorvegliare e intrattenere animali domestici e bambini. Maicat, invece, propone un gatto dotato di intelligenza artificiale in grado di fare compagnia alle persone non autosufficienti e, allo stesso tempo, sorvegliarle. Sempre affollatissimi gli stand dei big dell’ecosistema smart, da TP-LINK (che oltre alla sua linea di sensori ha presentato nuovi modem e router super-performanti) a Ring (che ha introdotto il citofono smart), da Netatmo ad AVM, azienda specializzata in connettività che ha annunciato l’entrata ufficiale in Italia nel settore della casa connessa: “Dopo due anni di pausa siamo ritornati - ci racconta Gianni Garita, country manager per l’Italia - con tantissimi nuovi dispositivi: tra questi il FRITZ!Box 5590 nell’ambito della fibra, le nuove soluzioni dei repeater AX che assicurano un segnale sempre più ampio in tutta la casa, un nuovo telefono e il sistema operativo FRITZ!OS 7.5 ma soprattutto le valvole per il riscaldamento e le lampadine intelligenti”. Smart home per uomini e animali Tra le tantissime altre curiosità in mostra segnaliamo Flying Magic Cleaner, drone che vola per casa e purifica l’aria, e Heatle, apparecchio che riscalda i liquidi in maniera immediata grazie all’induzione. Da Daan Tech, startup francese, arriva invece la lavastoviglie portatile più piccola al mondo. E ancora: The Little Cat è una sabbietta per la lettiera del gatto inventata da un gruppo di programmatori di Taiwan che cambia colore in base allo stato di salute del nostro amico a quattro zampe, Purrsong propone lettiere autopulenti e totalmente autonome mentre Lildog è un localizzatore per cani che ci indica anche cosa e quanto ha mangiato e dà informazioni sul suo benessere fisico.

Il monopattino per l'off-road di EMG