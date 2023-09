1/10

La novità principale è certamente l’arrivo - come ampiamente annunciato - del nuovo standard USB-C per la ricarica, che eviterà la proliferazione di caricabatterie nei nostri cassetti e permetterà di ricaricare con un unico cavo, ad esempio, l'iPhone, smartphone di altre marche, cuffiette, tablet, laptop e così via

iPhone 15 e nuovi Apple Watch, il servizio tv per Sky TG24