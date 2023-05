Apple: così proteggiamo i dati degli utenti relativi alla salute

Quanto è importante tenere sotto controllo i propri dati più privati, come quelli relativi alla salute? Parte oggi la campagna di Apple per sottolineare l'attenzione dell'azienda nei confronti della privacy dei dati relativi alla salute e al fitness che comprende un nuovo spot, un white paper e cartelloni pubblicitari.

Le azioni messe in campo da Apple

La privacy è un diritto umano fondamentale ed è per questo, ci raccontano da Apple, che abbiamo lavorato per rendere l’app Salute su iPhone e Apple Watch sempre più “trasparente”, in modo tale che sia sempre molto semplice e immediato capire quali dati vengono condivisi e con chi. Tra le azioni messe in campo da Apple c’è la minimizzazione delle informazioni a l'azienda e altre persone possono accedere, un’elaborazione dati effettuata quasi tutta sul dispositivi (e, quindi, non su server esterni), e un'opzione di condivisione dei dati con altre persone come partner, famigliari o medici attivabile solo dopo esplicita autorizzazione dell’utente. Inoltre quando il dispositivo Apple è bloccato (con codice d’accesso o autenticazione biometrica) tutti questi tipi di dati vengono crittografati e sono inaccessibili, stessa cosa per le informazioni presenti sul backup di iCloud. Infine, le app che vogliono accedere alla lettura di questi dati devono spiegare in maniera concreta perché hanno bisogno di questi dati, che non possono essere utilizzati a scopi di marketing.