Nuovo MacBook Air da 15”, l’ultra-portatile col grande schermo

Potente, versatile e con un grande schermo. Il grande schermo che i fan del pc ultraleggero della Apple attendevano da tempo. Abbiamo provato il nuovo MacBook Air da 15 pollici, un concentrato di innovazione e tecnologia che ci ha convinto, durante la nostra prova, praticamente su tutti gli aspetti.

Le caratteristiche principali

Il nuovo MacBook Air da 15 pollici si presenta sottile (poco più di 11 millimetri) e risulta allo stesso tempo resistente e comodo da trasportare, sia in mano che in uno zaino o in una borsa grande. Pur non essendo proprio un peso piuma (pesa infatti poco meno di un kilo e mezzo) è comunque un portatile leggero per la sua categoria. Vera novità di quest’anno, lo schermo Liquid Retina da 15,3 pollici più grande rispetto a quello a cui eravamo abituati sui modelli Air: è molto luminoso, brillante, offre colori e scritte nitide, con una cornice ridotta e delle proporzioni che lo rendono molto “capiente” in termini di spazio di visualizzazione, e quindi ideale per il multitasking. A bordo troviamo poi la comodissima porta MagSafe per la ricarica (comodissima perché realizzata in calamita e si stacca senza fare danni se qualcuno dovesse inavvertitamente inciampare nel cavo di ricarica). Il caricabatterie è piccolo e leggero ed è in grado di caricare due dispositivi in contemporanea. A bordo presenti due porte Thunderbolt per il collegamento ad accessori e monitor esterni fino a 6K e il jack per le cuffie; non ci sono però porte USB tradizionali. Completano la dotazione la videocamera FaceTime HD, tre microfoni in grado di eliminare i rumori di fondo e un sistema audio a sei altoparlanti di qualità e potenza davvero molto alta.