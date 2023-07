Dyson Zone, le cuffie futuristiche che purificano l’aria

Viste da fuori sembrano una maschera da utilizzare in un futuro distopico neanche tanto lontano. Ma le Dyson Zone sono invece realtà (e sono in vendita anche in Italia). Si tratta di cuffie auricolari ad archetto destinate specialmente a chi vive e lavora nelle grandi città, spesso inquinate e molto rumorose, con tre caratteristiche principali: si sentono davvero molto bene, sono in grado di filtrare i rumori circostanti in maniera eccellente e, soprattutto, purificano l’aria che respiriamo.

Le caratteristiche sonore

Le cuffie Dyson Zone, ci spiegano i ricercatori Dyson, sono frutto di cinque anni di ricerca e sviluppo in laboratori collocati in diverse zone del mondo. La loro caratteristica è quella di offrire fino a cinquanta ore di audio con una sola carica della batteria e una minima distorsione: l’audio, infatti, viene analizzato ben 48mila volte al secondo. Presente anche una funzionalità di cancellazione avanzata del rumore che grazie a otto microfoni è in grado di analizzare i suoni circostanti 384mila volte al secondo filtrando quelli non necessari, permettendo di isolarsi completamente nella musica. Musica che viene riprodotta ad una qualità molto alta: basti pensare che vengono incluse frequenze (in una gamma tra 6 e 21 kHz) ben oltre la possibilità di ascolto dell’orecchio umano, che - come spiega l’artista Tananai, intervenuto alla presentazione a Milano - permettono di carpire sfumature sonore mai ascoltate prima: è come se ci si trovasse all’interno di una sala di registrazione o nel bel mezzo di un concerto, con la possibilità di poter distinguere le tonalità dei singoli strumenti. Le Dyson Zone sono anche dotate di un microfono aggiuntivo per la telefonia che consente di effettuare telefonate, registrazioni e utilizzare gli assistenti vocali con una voce sempre al massimo della chiarezza. La qualità audio ha fatto vincere alle Dyson Zone anche il premio Rolling Stone Best of Audio Awards 2023.