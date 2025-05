Fear Street: Prom Queen, trama e cast del teen horror

Fear Street Prom Queen (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) domina la classifica dei titoli Netflix più visti della settimana. Preceduto da altri tre capitoli, usciti su Netflix a partire dal 2021, s'ispira come gli altri ai romanzi soprannaturali di RL Stine.

La trama

Nel liceo di Shadyside si avvicina uno degli eventi più attesi dell’anno: l’elezione della reginetta del ballo. Al titolo sceglie di candidarsi anche Lori, outsider bullizzata dalle ragazze più popolari, pur senza avere alcun piano. Quella scelta non piace a Tiffany Falconer, la super favorita, una ragazzina arrogante che maltratta tutti, genitori e fidanzato compresi. Tuttavia, quello che dovrebbe essere un momento magico, si trasforma presto in un incubo. Una a una, le candidate iniziano a sparire o a essere trovate morte in circostanze misteriose. L’atmosfera si fa sempre più tesa, e Lori capisce che qualcuno è disposto a tutto pur di vincere… o impedire che qualcun altro lo faccia. Tra sospetti, minacce anonime e segreti che vengono alla luce, la protagonista si trova al centro di una spirale di terrore. Non sa di chi fidarsi e il pericolo sembra essere sempre più vicino.