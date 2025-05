È uscito il trailer ufficiale di The Dark NightMare, l’horror diretto dalla norvegese Kjersti Helen Rasmussen e distribuito da BIM Distribuzione che approderà nelle sale italiane mercoledì 11 giugno 2025.

Il film si presenta come un racconto suggestivo e disturbante, ispirato a una creatura del folklore scandinavo, un demone nordico che ha attraversato secoli di racconti e culture, fino a insediarsi nel linguaggio moderno attraverso parole come “nightmare” e “cauchemar”.

Si tratta di una minaccia che nasce nel sonno, affondando radici in una quotidianità che inizialmente sembra serena e perfettamente ordinaria. Ma poi le cose cambiano… Il film segue la vita di Mona e Robby, una coppia che ha appena raggiunto un importante traguardo: una nuova casa, una carriera promettente e la prospettiva di costruire insieme un futuro stabile. Tuttavia, l’equilibrio apparente si incrina lentamente, quando Mona comincia a percepire strani rumori provenienti dall’abitazione accanto e a vivere esperienze inspiegabili. Il disagio cresce fino a prendere forma attraverso “la giumenta”, una presenza demoniaca che si insinua nei suoi sogni e trasforma le sue notti in un campo di battaglia psichico.

Con un approccio psicologico e un forte impianto simbolico, The Dark Nightmare si propone come molto più di un semplice film dell’orrore. È un’esplorazione delle zone d’ombra dell’animo umano, un viaggio disturbante e necessario attraverso ciò che temiamo, ma che allo stesso tempo ci definisce. Kjersti Helen Rasmussen firma un’opera che non si limita a spaventare, ma invita a riflettere, dimostrando come il vero terrore non venga da fuori, ma da ciò che cerchiamo di nascondere dentro di noi. L’appuntamento con questo incubo è fissato per l’11 giugno.

Nel frattempo potete guardare il trailer di The Dark NightMare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La leggenda del Mara: l’incubo che schiaccia l’anima

Al centro della narrazione c’è il “Mara”, figura mitologica nota in varie tradizioni del Nord Europa come spirito che opprime i dormienti, causando visioni terrificanti e paralisi notturne. La regista Rasmussen utilizza questa creatura ancestrale non solo come simbolo di terrore, ma anche come strumento per analizzare l’interiorità della protagonista, esplorando le sue paure più intime. Come spiega la stessa autrice, il film rappresenta “un horror con una protagonista femminile forte”, capace di affrontare sia le forze oscure che la minacciano durante il sonno, sia le pressioni invisibili che la società esercita sulle donne contemporanee.

Viaggio tra inconscio e identità femminile

Con The Dark Nightmare, Rasmussen intende riflettere su dilemmi profondamente radicati nella condizione femminile moderna, affrontando tematiche spesso trascurate nel cinema horror. La storia mette a nudo il conflitto tra ambizioni personali e aspettative sociali, il timore di perdere sé stesse nel ruolo di madre o compagna, la sensazione di vivere sotto uno sguardo costante e giudicante. Come sottolinea la regista, il film nasce dal desiderio di indagare “il punto di vista di una donna contemporanea, alle prese con le scelte e i pericoli che affronta”.

La paura come specchio della coscienza

Oltre agli elementi sovrannaturali, The Dark Nightmare si distingue per la sua capacità di trasformare il sogno in uno spazio narrativo dove prendono vita i conflitti interiori. Secondo Rasmussen, “gli incubi non servono solo a spaventarci, ma a rivelarci ciò che rifiutiamo di affrontare nella veglia”.

In questa visione, la figura del Mara diventa una metafora delle ansie represse e dei traumi non elaborati, che emergono nel momento di massima vulnerabilità: il sonno. È in quell’istante sospeso che la protagonista si troverà costretta a confrontarsi con una verità sepolta, mentre “sogno e realtà cominciano a sovrapporsi”.

Un cast nordico per un horror introspettivo

A guidare il racconto visivo è Eili Harboe, attrice già nota per le sue interpretazioni intense e profonde in pellicole come Thelma, qui affiancata da Herman Tømmeraas. Il loro lavoro contribuisce a rendere tangibile il progressivo smarrimento di una coppia che passa dal vivere un’apparente felicità a dover fronteggiare forze oscure, invisibili e interiori.

Il film, girato con uno stile visivo sobrio ma ricco di tensione, sfrutta luci, ombre e silenzi per creare un’atmosfera costantemente sospesa tra allucinazione e realtà.

