Sanremo 2025, l'attesa per i nomi dei cantanti che vedremo al Festival

Il momento tanto atteso sta per arrivare. Domenica 1 dicembre, al TG1 delle 13:30, Carlo Conti annuncerà i nomi dei Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. Il pubblico potrà dunque sapere se tra i cantanti in gara ci sarà anche il suo preferito, ma dovrà ancora attendere qualche settimana per conoscere i titoli delle canzoni.