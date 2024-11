Calendario Pirelli 2025, tra i protagonisti c'è anche Elodie. FOTO

3/7 Foto di Ethan James Green

Refresh and Reveal ritrae anche lo stesso Ethan James Green, segnando così la terza apparizione di un autore nel Calendario, dopo Prince Gyasi nel 2024 e Bryan Adams nel 2022. Nato in Michigan e residente a New York, l'autore è un nome di spicco nella fotografia di moda e nella ritrattistica ed è l'ultimo dei 43 grandi artisti chiamati a scattare The Cal nei suoi 61 anni di storia, dal 1964 al 2025. Nel team di creativi c'è anche Tonne Goodman, ex Fashion Editor di Vogue US nel ruolo di Fashion Director e Creative Consultant. Nella foto: Hunter Schafer

Elodie tra i talent del Calendario Pirelli 2025