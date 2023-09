Calendario Pirelli 2024, il backstage di "Timeless" a firma Prince Gyasi

A Londra uno dei due set di The Cal numero 50, sotto i riflettori da Naomi Campbell a Idris Elba. C’è anche un sovrano nel nuovo progetto fotografico di Prince Gyasi, giovane visul artist ghanese

Si intitola “Timeless”, senza tempo il calendario Pirelli 2024: volti, corpi, storie, arte, un linguaggio nuovo, ipercolorato, quello di Prince Gyasi, che guarda al futuro facendo tesoro del passato. In foto, il racconto che non vuole costrizioni o limiti, è un omaggio alla sua Africa, un inno alla vita. Siamo nel backstage londinese, tra luci, attrezzature, costumi e obiettivi, l’atmosfera è quella di una festa con tanto di dj set. Un lavoro, una collaborazione dei molti presenti, tutti indaffarati, sembrano quasi muoversi a ritmo di musica per poi improvvisamente fermarsi: entra in scena lei, Naomi Campbell seguita dal suo assistente. Mentre lo staff mette a punto gli ultimi dettagli, la super modella, 53 anni di età, è al telefono, sta parlando con la figlia in modo amorevole (dopo poco sarebbe arrivata la notizia che è diventata mamma per la seconda volta). Qualche minuto e poi tutti concentrati in attesa dello scatto, quel click che cattura le emozioni, quello perfetto. Nuovo giorno, altra star, è la volta di Idris Elba, un sorriso che riempie la stanza, lui splendente, sul set ci ricorda un po' Gene Kelly e un po' Mary Poppins. Con tanto di ombrello in mano, modi gentili, atteggiamento professionale, non lesina parola di cortesia….

L'intervista Prince, visual artist ghanese, autodidatta, 28 anni di età, nato a Accra, ha iniziato a scattare all'età di 16 anni con uno smartphone, forte è il suo impegno nell’aiutare i meno privilegiati, concentrando le sue energie sull'istruzione infantile. Da subito molto apprezzato per la sua estetica audace, firma The Cal: “Il mio messaggio può essere riassunto con la parola “Timeless”, senza tempo, ci dice, perché credo che le persone debbano tornare alle loro radici per scoprire quale dono abbiano, cosa ci è stato dato, per poi moltiplicarlo… Una volta che si è capito si trova così l’energia, la potenza. Ognuno nel proprio campo può essere quella persona che cambia la narrativa, che fa qualcosa di diverso, di ispirazione per gli altri. Per me Timeless (senza tempo) sono le persone che hanno la meglio sul tempo, persone determinanti, persone che non seguono il pensiero comune della società, persone che non si fanno influenzare dall’età o dalla fama e dal denaro. Non si fanno influenzare dal numero di ore o di settimane di un anno fanno solo quello che vogliono fare e fanno sì che accada sempre, in modo vero e nel modo migliore”. approfondimento Calendario Pirelli 2024, chi è il fotografo Prince Gyasi

The Cal 50 e i suoi volti Protagonisti del calendario Pirelli 2024: l’attrice Angela Bassett, Margot Lee Shetterly, Amanda Gorman, Naomi Campbell, Jeymes Samuel, Idris Elba, Sua Maestà Otumfuo Osei Tutu II e il suo 25esimo anniversario da sovrano del regno di Ashanti, è il primo monarca a posare per The Cal e poi Teyana Taylor, Amoako Boafo, Marcel Desailly e Tiwa Savage. L’artista, che ha cantato per l’incoronazione di re Carlo III, ci racconta di quanto sia felice di far parte del progetto e perché: “Per le ragazze africane che cercano di vivere i loro sogni, è importante per loro vedere qualcuno come me, in un progetto così iconico”. La presentazione di Timeless, il calendario Pirelli 2024, è attesa per il prossimo autunno