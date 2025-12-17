All'Orchestra Sinfonica Verdi di Milano il premio Ezio Bosso

Il Premio Ezio Bosso per la Divulgazione Musicale entra nel vivo con la sua prima edizione e trova spazio nel palinsesto Rai attraverso una serata dedicata alla memoria e all’eredità culturale del compositore e pianista torinese scomparso nel 2020. Al centro dell’iniziativa, il riconoscimento a progetti capaci di rendere la musica un linguaggio aperto, partecipato e condiviso, in linea con il pensiero e l’impegno che hanno contraddistinto il percorso umano e artistico di Ezio Bosso

L’iniziativa culmina nella serata televisiva Grazie, Ezio!, in programma lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 23.00 su Rai3, Rai Radio2, Canale 202 del Digitale Terrestre e RaiPlay, con una trasmissione che unisce premiazioni, testimonianze e performance musicali. La proclamazione dei vincitori è avvenuta dalla Sala A della sede Rai di via Asiago, durante la registrazione dello spettacolo Grazie, Ezio!, realizzato in collaborazione con Rai, Regione Puglia e Puglia Culture. La serata si configura come una vera festa in musica e parole, pensata non solo per il pubblico presente in studio, ma per l’intero Paese, grazie alla diffusione televisiva e radiofonica.

Nasce un premio nel nome di Ezio Bosso , tra musica, divulgazione e impegno civile. La prima edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso segna un momento di particolare rilievo nel panorama culturale italiano, ponendo al centro il valore sociale della musica e il suo ruolo come strumento di partecipazione, inclusione e crescita collettiva.

Il Secondo Premio, pari a 6.000 euro, è andato all’Associazione Bologna Festival per il progetto Baby Bofè. Il Terzo Premio, del valore di 4.000 euro, è stato conferito a Tempo Reale di Firenze per il progetto Scuola di Suono.

Il Primo Premio e il Premio del Pubblico sono stati assegnati alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per il progetto Discovery, per un valore complessivo di 12.000 euro, suddivisi in 10.000 euro per il riconoscimento principale e 2.000 euro derivanti dal voto online.

Un premio per la musica come bene comune

La prima edizione del Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso ha raccolto 144 candidature da tutta Italia e oltre 3.000 voti certificati online, coinvolgendo il mondo dell’associazionismo musicale attivo nella divulgazione in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, famiglie, operatori sanitari e del sociale, giovani, anziani, Comuni grandi e piccoli e numerosi artisti.

Al centro dell’iniziativa emerge l’idea della musica come pratica collettiva e “libera”, capace di incidere positivamente sia a livello individuale sia sociale, come educazione all’ascolto, al rispetto delle esigenze altrui e alla collaborazione per un fine comune. Un pensiero che si inserisce in una linea ideale che collega Ezio Bosso a figure fondamentali della cultura musicale come Piero Farulli, fondatore della Scuola di Musica di Fiesole, e Claudio Abbado con il suo principio del fare musica insieme.