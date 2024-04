Jackie Chan compie 70 anni: i suoi 10 film più famosi. FOTO

13/13 ©Webphoto

CANTANTE E DOPPIATORE – Jackie Chan non è mai stato un semplice attore: infatti molti suoi film hanno colonne sonore cantate direttamente da lui, così come ha interpretato alcune canzoni nell’edizione cantonese e in mandarino di Mulan. Inoltre, ha sempre doppiato i suoi ruoli nei film sia per il mercato occidentale che per quello orientale

