Jacopo Tissi, arriva al cinema Giselle con Olga Smirnova. VIDEO

“Giselle è diventato un balletto di riferimento per me sia nell'anno passato, perché l’ho interpretato al Teatro alla Scala , all’Opera di Roma e a Cuba, sia adesso perché segna il mio nuovo inizio qui ad Amsterdam. Sono contento ed entusiasta di questa nuova esperienza all’Het Nationale Ballet. I ruoli, nel tempo, cambiano con te”. Così Jacopo Tissi, l’ex étoile del Bolshoi che ha lasciato Mosca subito dopo l’inizio della guerra in Ucraina, raccontava a Sky Tg24 il suo debutto nella nuova compagnia lo scorso ottobre. Un nuovo inizio per lui e una nuova sfida in un teatro in cui ha ritrovato la sua collega russa Olga Smirnova. Insieme, le due ex stelle del Bolshoi hanno dato vita a un’interpretazione indimenticabile sotto tanti aspetti del balletto romantico per eccellenza. Per la precisione e la cura di ogni dettaglio, dalle mani allo sguardo all’altezza delle gambe sempre perfettamente sulla stessa linea che arriva dalla grande scuola e tradizione russa. Ma anche per quella capacità di rendere nel secondo atto tutto immateriale. Una Giselle che ora sarà possibile vedere al cinema solo domenica 21 gennaio ( l’elenco delle sale è disponibile su nexodigital.it ).

Giselle al cinema

Applauditissimo Jacopo Tissi nel suo debutto all’Het. “Già dopo la premiere abbiamo avuto una standing ovation. Questo per me è stato un sospiro di sollievo perché comunque quando si arriva in un nuovo teatro è un po’ come il primo incontro… non sai mai come possa andare!”.

Girato all’Het Nationale Ballet di Amsterdam Giselle, nella versione rivisitata da Rachel Beaujean e Ricardo Bustamante, sarà visibile il prossimo 21 gennaio nelle sale in tutta Europa e in Paesi selezionati in America, Asia, Africa e Oceania in contemporanea. Il balletto è distribuito nei cinema italiani in esclusiva da Nexo Digital in collaborazione con i media partner MyMovies, Sky Arte e Danza&Danza.