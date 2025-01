È stata appena nominata Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico per servizi resi alla danza. Un riconoscimento prestigioso per la stella del Royal Ballet di Londra, tra le danzatrici più amate al mondo. Uniche le sue interpretazioni di alcuni ruoli classici del repertorio, come Aurora nella Bella Addormentata o Cenerentola. Una storia, la sua, iniziata in un garage a Buenos Aires quando aveva tre anni. L'intervista