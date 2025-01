Il sistema sanitario nazionale è "rotto"

Non esiste un sistema unificato e centralizzato per la condivisione delle cartelle cliniche elettroniche e sono in aumento gli sprechi di risorse e di tempo, a discapito dei pazienti. La sanità italiana è "broken" (rotta): questo il bilancio, durissimo, dell'autorevole rivista di settore "The Lancet". Il contenuto del "J'accuse" nell'editoriale