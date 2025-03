Oscar 2025, chi è Marco Perego, il marito italiano di Zoe Saldana

Zoe Saldana e Marco Perego sono felicemente spostati da oltre dieci anni. La coppia ha tre bambini: i gemelli Cy e Bowen nati nel 2014 e Zen tre anni dopo

Domenica 2 marzo Zoe Saldana ha vinto la statuetta come Miglior attrice non protagonista ai Premi Oscar 2025 (RIVIVI LA DIRETTA). Durante il discorso di ringraziamento, l’attrice ha menzionato il marito Marco Perego, presente alla cerimonia. Dal colpo di fulmine ai lavori insieme, tutto sulla storia d’amore tra l’attrice statunitense e l’artista italiano.

Zoe Saldana, CHI è IL MARITO MARCO PEREGO Durante il discorso di accettazione del Premio Oscar per il ruolo di Rita nella pellicola Emilia Perez, Zoe Saldana ha ringraziato il marito Marco Perego e i loro tre bambini: “L’onore più grande della mia vita è essere la tua compagna. Sei straordinario. E i nostri bellissimi, perfetti bambini, Cy, Bowen e Zen, ogni notte riempiono i nostri cieli di stelle”. Come ricostruito da Elle, Marco Perego, originario di Salò, ha mosso i primi passi nel mondo dell’arte newyorkese esponendo poi in celebri spazi: dalla Royal Arts Academy di Londra alla Galerie Gmurzynska di Zurigo fino al Museo Tuscolano di Roma. Tra i suoi lavori troviamo anche campagne pubblicitarie e la regia del film The Absence of Eden e del corto Dovecote, entrambi con protagonista Zoe Saldana. Approfondimento Tutti i vincitori degli Oscar 2025, la lista completa. FOTO

L’attrice ha raccontato il primo incontro con Marco Perego nel corso di un’intervista con USA Today: “L’ho visto da dietro. Erano le 6:30 di mattina, ero su un volo per New York. E non riesco neanche a descrivertelo, c’è stata una vibrazione. Si è girato in quel momento perché anche lui ha sentito quella vibrazione”. Approfondimento Emilia Pérez, cosa sapere sul film con 13 nomination agli Oscar

In un’intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, Zoe Saldana ha dichiarato: “Non appena abbiamo deciso che ci saremmo sposati, non abbiamo aspettato oltre. Lo abbiamo fatto tre settimane dopo”. La coppia, sposatasi nel 2013, ha dato alla luce tre bambini: i gemelli Cy e Bowen nati nel 2014 e Zen tre anni dopo.