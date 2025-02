Grammy Awards 2025, dove vedere la cerimonia

Grammy Awards, la cerimonia

Tutto pronto per la 67esima edizione dei Grammy Awards. Domenica 2 febbraio il comico Trevor Noah sarà alla guida della cerimonia per il quinto anno consecutivo. Il palco di Los Angeles ospiterà alcuni dei più grandi artisti del panorama internazionale, annunciata Taylor Swift come presenter della serata. Inoltre, l’organizzazione dell’evento ha svelato i nomi dei tantissimi cantanti che si esibiranno sul palco: da Billie Eilish a Charli xcx (FOTO) passando per Raye e Shakira.