I fan di Miuccia Prada sanno che lo show di Miu Miu (come quello del marchio Prada) non può dirsi concluso senza uno sguardo approfondito all'outfit scelto dalla stilista per la sfilata (che può essere considerato parte della collezione stessa).

La Signora Prada saluta la platea in verde militare e tacchi alti. Anche lei indossa dettagli in pelliccia, rafforzando una tendenza della prossima stagione invernale