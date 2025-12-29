Apex, il teaser trailer del film Netflix con Charlize Theron

È uscito il primo teaser trailer di Apex, il thriller con Charlize Theron che arriverà il 24 aprile 2026 su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

Scritto da Jeremy Robbins e diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur (Everest e Resta con me), il film segue i protagonisti Charlize Theron e Taron Egerton in “uno spietato gioco del gatto e del topo ambientato nell’implacabile paesaggio selvaggio dell’Australia”, nello specifico nel Nuovo Galles del Sud, dove si trovano le Blue Mountains. L’attrice interpreta una donna distrutta dal dolore di un lutto che decide di mettere alla prova i propri limiti nella natura, “solo per ritrovarsi intrappolata” in una lotta per la sopravvivenza contro uno spietato serial killer, interpretato dall’attore. “Non potrei essere più emozionato”, aveva dichiarato a Tudum il regista lo scorso febbraio. “Lavorare nei territori aspri e meravigliosi dell’Australia con tre degli attori più talentuosi e dedicati al mondo, Charlize Theron, Taron Egerton ed Eric Bana, è una gioia immensa, anche se li sto mettendo a dura prova in questa storia di sopravvivenza unica”. Aveva aggiunto che “per un film come Apex, dove gli elementi e il territorio sono personaggi importanti quanto le star che vi si affrontano, nessun altro paese al mondo avrebbe potuto sostituire l'Australia come location principale". Infatti, “il paesaggio impareggiabile, le strutture degli studi e le troupe di talento del Nuovo Galles del Sud sono stati una manna per questa produzione. Voglio ringraziare la gente del Nuovo Galles del Sud, il governo del Nuovo Galles del Sud e l'Australian Government's Location Offset per tutto il supporto che abbiamo ricevuto nel rendere possibile questo viaggio”.

Il film Apex è prodotto da Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready per Chernin Entertainment, da Ian Bryce per Ian Bryce Productions, da Charlize Theron, Beth Kono e AJ Dix per Secret Menu e da Baltasar Kormákur per RVK Studios. Il film è prodotto esecutivamente da Ray Angelic, Will McCance e Dawn Olmstead per Secret Menu.

Nata il 7 agosto 1975 in Sudafrica, l’attrice, produttrice cinematografica e modella Charlize Theron ha recitato in film come L’avvocato del diavolo (1997), Il grande Joe (1998), Le regole della casa del sidro (1999), The Italian Job (2003), Hancock (2008), Biancaneve e il cacciatore (2012), Prometheus (2012), Mad Max: Fury Road (2015), Dark Places (2015), Il cacciatore e la regina di ghiaccio (2016), Fast & Furious 8 (2017), Atomica bionda (2017) e The Old Guard (2020), Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021), Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), Fast X (2023) e Odissea di Christopher Nolan che uscirà nel 2026. Nel 2004 ha inoltre ricevuto il premio Oscar come Miglior attrice protagonista per la pellicola Monster per il ruolo della serial killer Aileen Wuornos, successo che ha replicato anche ai Golden Globe nella categoria Miglior attrice in un film drammatico. Ha anche ottenuto altre due candidature agli Oscar come Miglior attrice protagonista per i film North Country – Storia di Josey (2005) e Bombshell – La voce dello scandalo (2019).