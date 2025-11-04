Wuornos, la vera storia della serial killer raccontata su Netflix

Nel 1992 la corte della Florida condanna la donna alla pena di morte, per l'omicidio del primo uomo. Aileen si difende, raccontando di aver subito delle violenze e sottolineando di aver ucciso per autodifesa. La spirale negativa in cui era entrata, dopo una vita al limite, fa scattare poi il vero istinto omicida, a partire dalla terza vittima. "Quello è un vero omicidio di primo grado, non mi interessava più niente in quel momento, non ero più in me dopo le violenze che ho subito. La vera Aileen non è una serial killer, ma a quel punto ero persa, e alla fine lo sono diventata", aveva confessato. Nel processo vengono ammesse le prove relative a tutti gli altri omicidi e Wuornos viene condannata alla sedia elettrica.

Le indagini dell'epoca - ©Getty