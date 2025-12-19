Taylor Swift, l'uscita degli ultimi due episodi della docuserie

Taylor Swift annuncia le date d'uscita degli ultimi due episodi della docuserie su Disney+Serie TV
Inizialmente previsti per il 26 dicembre, i capitoli finali della docuserie saranno in streaming dalla mezzanotte del 23
Taylor Swift ha annunciato che, gli ultimi due episodi della sua docuserie The End of an Era, saranno disponibili su Disney+ (ma anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la mattina presto del 23 dicembre, anziché il 26 dicembre, come previsto in precedenza.
L'annuncio
"Come regalo anticipato per i fan di tutto il mondo, gli ultimi due episodi saranno disponibili in anteprima il 23 dicembre alle 00:00 (fuso orario del Pacifico)", ha annunciato Disney+ sui social media.
Tecnicamente, Disney+ non aveva ancora comunicato ufficialmente in quali giorni sarebbero stati pubblicati il secondo e il terzo lotto di episodi: aveva solo annunciato che le prime due puntate sarebbero state disponibili il 12 dicembre, e che le restanti sarebbero uscite in lotti di due episodi nelle settimane successive. Tuttavia ABC, di proprietà della Disney, e altre emittenti, avevano indicato il 26 dicembre come data finale della docuserie.
Anticipare la data di messa in onda di tre giorni permetterà dunque ai fan di gustarsi The End of an Era prima dell'arrivo di Natale.
Una docuserie su un'artista inarrestabile
The End of an Era offre ai fan uno sguardo dietro le quinte del monumentale Eras Tour, iniziato a marzo 2023 e conclusosi nel dicembre 2024. Pochi giorni prima della sua uscita in streaming, Taylor Swift si è unita ai ballerini, ai coristi e alla band a New York per una proiezione speciale dei primi due episodi.
La docuserie vanta la partecipazione di star del calibro di Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch. Gli episodi tre e quattro, inoltre, consentono allo spettatore di conoscere dettagi finora inediti dell'apparizione a sorpresa di Trevis Kelce sul palco, durante una tappa dell'Eras Tour a Londra nel giugno 2024.
Oltre alla docuserie, Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show è ora disponibile in streaming su Disney+ (ed è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il film concerto è incentrato sull'ultima tappa dell'Eras Tour al BC Place di Vancouver, l'8 dicembre 2024.