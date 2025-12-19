Taylor Swift, l'uscita degli ultimi due episodi della docuserie

Taylor Swift ha annunciato che, gli ultimi due episodi della sua docuserie The End of an Era, saranno disponibili su Disney+ (ma anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la mattina presto del 23 dicembre, anziché il 26 dicembre, come previsto in precedenza.

L'annuncio

"Come regalo anticipato per i fan di tutto il mondo, gli ultimi due episodi saranno disponibili in anteprima il 23 dicembre alle 00:00 (fuso orario del Pacifico)", ha annunciato Disney+ sui social media.

Tecnicamente, Disney+ non aveva ancora comunicato ufficialmente in quali giorni sarebbero stati pubblicati il ​​secondo e il terzo lotto di episodi: aveva solo annunciato che le prime due puntate sarebbero state disponibili il 12 dicembre, e che le restanti sarebbero uscite in lotti di due episodi nelle settimane successive. Tuttavia ABC, di proprietà della Disney, e altre emittenti, avevano indicato il 26 dicembre come data finale della docuserie.

Anticipare la data di messa in onda di tre giorni permetterà dunque ai fan di gustarsi The End of an Era prima dell'arrivo di Natale.