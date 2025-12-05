Ed Sheeran darà priorità alla sua famiglia, e farà un cambiamento nella sua carriera. A raccontarlo è stato lui stesso. A 34 anni, con una moglie e due figlie, il cantante non vuole più trascorrere tutto il suo tempo in viaggio. Con l'inizio della scuola delle sue bambine, starebbe pensando di costruire un locale all'avanguardia vicino a casa sua, nel Suffolk, dove tenere una lunga residency.

L'idea di Ed Sheeran

Ed Sheeran ha detto al Sun: "Ho stilato una lista di cose che contano per me: una è la mia famiglia, una è scrivere canzoni, una è fare concerti. Se riesco ad arrivare al punto in cui suono dal vivo, scrivo canzoni e passo il tempo con la mia famiglia, allora posso essere davvero felice. Ho valutato l'idea di costruire un locale nella mia città natale e di fare una residency lì: così eliminerei i viaggi e la lontananza dalla mia famiglia". Del resto, Ed Sheeran - il cui Mathematics Tour lo ha visto esibirsi in 188 concerti in cinque continenti diversi - ha da poco costruito uno studio di registrazione vicino casa. E, più volte, ha parlato della sua sofferenza nel vivere così a lungo lontano dai suoi affetti. Nel suo ultimo album ci sono molti riferimenti al desiderio disperato di far funzionare le cose, e un resoconto onesto di come lui e sua moglie si siano lasciati e abbiano poi risolto le cose (il singolo Skeletons fa riferimento ai loro litigi notturni, con Ed che implora Cherry di mettere da parte la loro faida fino al mattino, mentre Satellite racconta il desiderio di fare pace).

Così Ed Sheeran canta in Crashing: "Eccoci di nuovo / Fianco a fianco, a mille miglia di distanza / Senza parole da dire / Perché i cuori che amiamo sono quelli che spezziamo? / Ci dividiamo, ci blocchiamo, falliamo, cadiamo / Ci spezziamo e poi ci ripariamo / So che sembra che ci stiamo piegando / Ma non fingiamo". Mentre in Rapture confessa: "Nessuno in questo bar sa che abbiamo attraversato delle difficoltà / Litighiamo stasera, poi si risolverà domani / Anche quando guariamo, brucia / È solo una fase?".